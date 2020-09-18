Москва, , 15:40 — REGNUM Жена депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка возглавила рейтинг богатейших жен и мужей российских госслужащих, её доход за 2019 год составил 3,12 млрд рублей. Рейтинг опубликовал 18 сентября журнал Forbes.

Имя супруги Евтушка неизвестно. Сам депутат за год получил доход в размере 2,36 млрд.

Второе место по величине прошлогоднего дохода заняла жена гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова с 1,49 млрд рублей. На третьем месте — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с 1,38 млрд рублей, которая была лидером такого рейтинга в 2019 году.

Далее идут жена первого заместителя председателя правительства Башкирии Андрея Назарова Лариса (864 млн рублей) и жена депутата Госдумы (КПРФ) Александра Некрасова Елена (676,9 млн рублей).

Вторую пятёрку составили супруга депутата Госдумы («Единая Россия») Дмитрия Саблина Алла (629 млн рублей), жена вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева Людмила (535,8 млн рублей), супруга депутата Заксобрания Иркутской области Александра Битарова (493,8 млн рублей), жена главы Татарии Рустама Минниханова Гульсина (480,8 млн рублей) и жена депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Редькина Елена (367,76 млн рублей).

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