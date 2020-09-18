Москва, , 15:39 — REGNUM В Минэкономразвития обсуждают возможность продления моратория на банкротство, который был введен в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Заместитель министра Илья Торосов провел совещание, на котором представители заинтересованных органов власти по поручению А. Р. Белоусова обсудили вопрос о продлении срока действия моратория на банкротство. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредитора в отношении должников действует согласно постановлению правительства РФ с 6 апреля по 6 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мораторием на банкротство воспользовались более 500 тысяч организаций и более 1,5 млн индивидуальных предпринимателей.

Также участники совещания обратили внимание на «факторы, характеризующие тренд позитивных изменений» в виде «увеличения поступлений от этих организаций и общей суммы уплаченного налога на доходы физических лиц».