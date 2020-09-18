Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM Аграрии Ростовской области в 2020 году собрали 11,6 млн тонн зерновых культур, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. Наряду с увеличением намолота на 3% выросла урожайность зерна — до 34,4 центнера с гектара. Итоги жатвы подвели в Ростовстате.

«Основной продовольственной культуры — пшеницы намолочено 10,3 млн тонн. Урожайность пшеницы в целом по области к 1 сентября 2020 года составила 35,9 центнера с гектара», — уточняют специалисты.

В настоящее время в Ростовской области продолжаются полевые работы по сбору урожая картофеля, плодовых, бахчевых культур. Труженики донского села приступили также к закладке урожая 2021 года — севу озимых культур.

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