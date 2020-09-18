Москва, , 15:37 — REGNUM Федеральная налоговая служба утвердила новую форму декларации по налогу на доходы физических лиц — 3-НДФЛ, сообщили в пресс-службе ФНС.

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Главные отличия новой версии: заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ и сведения о суммах налога, уплачиваемых ИП и лицами, занимающейся частной практикой.

Новая форма 3-НДФЛ теперь состоит из трех основных листов (титульного листа, разделов 1 и 2) и будет применяется с 2021 года для декларирования доходов, полученных в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФНС РФ создали сервис по налоговым льготам для бизнеса.

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