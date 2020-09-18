Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM В лечащей коронавирусную инфекцию больнице Боткина в Петербурге не будет сокращения фонда заработной платы медицинским работникам и техническому персоналу для компенсации кредиторской задолженности медицинского учреждения, заверили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Боткинская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

Как стало известно, в клинической инфекционной больнице им. Боткина за несколько лет образовалась задолженность на общую сумму около 400 млн рублей. Согласно распоряжению комитета по здравоохранению, за четыре месяца медучреждению нужно ее сократить. Для этого, как утверждает издание «Фонтанка», руководство больницы решило войти в режим жесточайшей экономии по заработной плате и госзакупкам.

На одном из совещаний с руководителем больницы Денисом Гусевым его заместитель по экономике Александр Щеголев заявил, что зарплата в больнице Боткина в среднем составляет 119 тыс. рублей без выплат за работу с COVID-19. При этом средний медперсонал зарабатывает около 74 тыс. рублей в месяц. Щеголев заявил, что комздрав Петербурга поставил больнице задачу сэкономить на оплате труда 96 млн рублей до конца года.

Как пояснили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Петербурга, в больнице Боткина не будет сокращения фонда заработной платы медицинским работникам и техническому персоналу для компенсации кредиторской задолженности.

«Все обязательные надбавки, дополнительные выплаты, установленные российским законодательством и коллективным договором больницы, будут выплачиваться в полном объеме», — заверили в комитете.

Собеседник агентства уточнил, что СМИ была предоставлена расшифровка первого собрания коллектива больницы, состоявшегося еще в августе. На данном совещании обсуждались возможности по оптимизации затрат больницы, в том числе и за счет сокращений выплат стимулирующего характера.

«В дальнейшем было проведено еще несколько совещаний, по результатам которых было принято решение о том, что сокращения фонда заработной платы персоналу больницы не будет. Погашать просроченную кредиторскую задолженность планируется за счет дополнительных поступлений, дополнительного финансирования от территориального фонда ОМС, оптимизации контрактной базы учреждения», — резюмировали в ведомстве.

Отметим, задолженность у больницы, как считает ее бывший директор Алексей Яковлев, копится с 2017 года, когда был введен новый современный комплекс на Пискаревском проспекте, 49. В тарифах ОМС не были учтены расходы на содержание двух комплексов — на Пискаревском и Миргородской (старый комплекс).

«Городская прокуратура Петербурга пришла к выводу, что основной причиной возникновения кредиторской задолженности лечебного учреждения является недостаток денежных средств, предоставляемых в рамках ОМС, а также низкие тарифы на указанные услуги», — сказал Алексей Яковлев «Фонтанке».

По его словам, он более двадцати раз с января 2017 года обращался в вышестоящие инстанции, чтобы решить сложившуюся проблему.