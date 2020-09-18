Москва, , 15:35 — REGNUM Инфляционные ожидания в России на фоне экономического кризиса и пандемического шока оказались достаточно устойчивыми. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Инфляционные ожидания населения повысились примерно на 1% по сравнению с мартом. Но должна отметить, что их реакция на кардинальное изменение ситуации в текущем году оказалось гораздо слабее, чем это было ранее. Это отражает и их большую «заякоренность» благодаря сохранению инфляции на исторически низких уровнях последние годы», — заявила Набиуллина.

«Эта большая «заякоренность» инфляционных ожиданий позволила нам быстро перейти к мягкой денежно-кредитной политики, значительно снизить ключевую ставку, действовать контрциклически», — указала она.