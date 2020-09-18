Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM Экспортеры из Нижегородской области в 2019 году получили федеральную поддержку на сумму более $1,3 млрд (около 97,8 млрд рублей) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

По словам чиновника, в этот период 195 местных компаний-экспортеров получили от Российского экспортного центра свыше тысячи услуг, в том числе, в наиболее востребованных сферах — страхования и транспорта.

Он также отметил, что благодаря продолжающейся и в этом году поддержки экспортеров за полгода объем несырьевого экспорта увеличился на 6% и достиг $1,4 млрд (около 105,3 млрд рублей).

В свою очередь министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов уточнил, что за 2019 год нижегородские экспортеры получили от Российского экспортного центра услуги по страхованию на сумму свыше $700 млн (52,6 млрд рублей), компенсации затрат на транспортировку — на более чем $500 млн (37,6 млрд рублей) и гарантийную поддержку — на $5 млн (376 млн рублей).

«Кроме того, сотрудники центра консультируют нижегородцев по вопросам экспортной деятельности, помогают создать или модернизировать сайты компаний под экспорт, организуют участие в международных выставках, конгрессах и бизнес-миссиях. И мы видим, что эта деятельность приносит конкретные результаты», — резюмировал министр.