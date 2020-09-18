Подгорица, , 15:34 — REGNUM Финансовая система в Черногории до сих пор была стабильной, даже при наличии объективных рисков, которые могут наступить под дальнейшим влиянием пандемии, такие данные сообщили 18 сентября на заседании Совета по финансовой стабильности Черногории.

Центральный банк Черногории (CBCG) сообщил, что на заседании был сделан вывод, что такая ситуация требует постоянного мониторинга в финансовом секторе.

«По предварительным данным, экономическая активность в еврозоне во втором квартале этого года зафиксировала рекордное снижение на 12,1 процента», — говорится в сообщении. Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимает дополнительные меры, чтобы помочь рынкам.

«Что касается внутренней ситуации в Черногории, то в течение первых шести месяцев были зафиксированы негативные тенденции в сфере туризма, строительства и промышленного производства», — говорится в сообщении.

Что касается банковского сектора, то было заявлено, что банки, благодаря мерам ЦБ, банковский сектор характеризуется удовлетворительной ликвидностью, платежеспособностью и капитализацией.

На заседании было объявлено, что коэффициент платежеспособности на конец второго квартала составил 19,6 процента и был выше по сравнению с концом первого квартала, когда он составлял 17,4 процента.