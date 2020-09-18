Москва, 18 сентября 2020, 15:34 — REGNUM В августе 2020 года самым продаваемым новым пикапом на авторынке России стала модель Toyota Hilux. Об этом 18 сентября сообщает агентство «Автостат».

Автомобиль Toyota HiLux
Автомобиль Toyota HiLux
Vauxford

Всего за отчетный период в России было продано 800 новых пикапов. Этот показатель продаж оказался на 12% ниже прошлогоднего. Моделей Toyota Hilux в августе 2020 года было продано 279 единиц — на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На второй строчке рейтинга самых продаваемых в России пикапов оказался УАЗ «Пикап», чьи продажи в последний месяц лета 2020 года упали на 25%, до 255 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi L200 с результатом 105 проданных машин (-32%).

Ранее стало известно, что компания Foton собирается выпустить две новые модели в кузове пикап.

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