Москва, , 15:30 — REGNUM Инфляционные ожидания населения повысились в сравнении с мартовским уровнем. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Если говорит об инфляционных ожиданиях населения, то в августе мы получили возможность вернуться к регулярным ежемесячным опросам. И сейчас мы можем полноценно, сопоставимым образом сравнить новые опросные данные с теми, что были до пандемии», — заявила Набиуллина.

«Конечно, инфляционные ожидания населения повысились примерно на 1% по сравнению с мартом. Но должна отметить, что их реакция на кардинальное изменение ситуации в текущем году оказалось гораздо слабее, чем это было ранее. Это отражает и их большую «заякоренность» благодаря сохранению инфляции на исторически низких уровнях последние годы», — указала она.

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