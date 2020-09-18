Сеул, , 15:33 — REGNUM Представители Южной Кореи, Китая и Японии договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом и быстром восстановлении экономик, сообщает KBS.

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Согласно опубликованным данным, данное решение было принято в ходе состоявшейся 18 сентября видеоконференции министров финансов трех стран.

В раках онлайн встречи стороны сошлись во мнении, что коронавирус оказал негативное влияние на экономику региона, снизил экономическую активность и нарушил глобальные цепочки поставок, а также согласились активизировать совместные усилия и подтвердили важность открытой и ведущейся по всем правилам многосторонней торговли.