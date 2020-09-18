Подгорица, , 15:30 — REGNUM Большое количество клиентов черногорской электродистрибуционной компании Elektroprivreda (EPCG) в 2019 году жаловались на выставление счетов за потребленную электроэнергию.

В течение 2019 года в EPCG поступила 5761 жалоба, связанная с проблемами со счетами за электроэнергию и электроснабжением. Это означает, что в течение прошлого года государственная компания получала в среднем около 16 жалоб в день или в среднем около 480 жалоб в месяц, пишет издание Dan.

Всего поступило 43 жалобы на прекращение подачи электроэнергии, из которых только две были необоснованными.

«Из-за невыполнения обязательств, определенных счетом за электроэнергию, подача электроэнергии была приостановлена 24 676 потребителями, что на 2 665 отключений меньше, чем в 2018 году, при этом на основании этого было подано 43 жалобы» — говорится в отчете компании,

EPCG приняла программу, которая предусматривает следующие меры: скидку на регулярную оплату счетов за электроэнергию, возможность заключения договора об оплате электроэнергии в рассрочку.