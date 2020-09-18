Махачкала, , 15:31 — REGNUM Около 15 тыс. человек неофициально трудятся в обувной сфере Дагестана, в «серой» зоне данной отрасли ежегодно производится порядка 5 млн пар обуви. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи руководства региона с представителями обувной индустрии.

Министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев доложил, что с января по июль 2020 года в республике официально было произведено 911,5 тыс. пар обуви, тогда как за аналогичный период прошлого года было изготовлено 350,1 тыс. пар. Объем производства увеличился в 2,6 раза, и до конца года планируется выйти на показатель 1,5 млн пар. Для сравнения, ведущий производитель обуви в РФ — Ростовская область — в год производит порядка 1,9 млн пар.

«По экспертным оценкам, в настоящее время в данной сфере в регионе неофициально трудится до 15 тыс. человек, а производство обуви составляет порядка 5 млн пар», — сказал Эмеев и добавил, что до конца 2020 года в рамках работы по легализации тысячи работников.

Министр также сообщил, что основные производственные мощности предприятий дагестанской обувной промышленности размещены в Махачкале, Буйнакске и частично в Каспийске. В настоящее время продолжается процесс вхождения производителей обуви на площадки различного формата. Так, на территории опережающего развития уже вошли шесть резидентов из сектора обувной промышленности.