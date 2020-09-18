Москва, , 15:24 — REGNUM На решение о сохранении неизменной ключевой ставки Центрального банка повлияли возникающие инфляционные риски по мере восстановления спроса в российской экономике. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«При принятии решений мы также учитывали следующие факторы: инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. На них повлияли ценовая, курсовая динамика, сохраняющаяся неопределённость дальнейшего развития ситуации», — заявила Набиуллина.

Опрашиваемые Центробанком предприятия отмечают повышение издержек из-за роста закупочных цен.

«Дополнительные затраты возникают и в связи соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При этом предприятия оценивают спрос на свою продукцию как слабый. Это ограничивает возможность переноса растущих затрат в цены конечной продукции, но по мере повышения спроса такой перенос может произойти. И тогда ценовые ожидания бизнеса также могут вырасти», — указала она.