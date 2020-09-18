Москва, , 15:23 — REGNUM У инвесторов падает интерес к российскому долгу. Об этом 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.

«Некоторые эксперты отмечают недооцененность рубля относительно его справедливой стоимости. Однако неопределенность экономической ситуации и цен на нефть, возможность новых санкций, вариативность исхода выборов в США формируют девальвационные ожидания, — сказала она. — Обесценивание рубля происходит из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры, оттока капитала вследствие снижения ставок в России, падения интереса инвесторов к российскому долгу, а также внутренних факторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая отметила, что рост в России спроса на иностранную валюту, наблюдаемый в настоящее время, связан с тем, что в периоды кризиса инвесторы, в том числе и непрофессиональные, предпочитают уходить в более стабильные активы.

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