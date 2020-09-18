Москва, 18 сентября 2020, 15:23 — REGNUM У инвесторов падает интерес к российскому долгу. Об этом 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая отметила, что рост в России спроса на иностранную валюту, наблюдаемый в настоящее время, связан с тем, что в периоды кризиса инвесторы, в том числе и непрофессиональные, предпочитают уходить в более стабильные активы.
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