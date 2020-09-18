Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM За 2019 год нижегородские производители поставили в другие регионы России 6,1 млн тонн нефтепродуктов, почти половину отгрузили в Центральный федеральный округ. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Основным потребителем по-прежнему является Московская область, в которую в минувшем году поставлено 1,8 млн тонн горюче-смазочных материалов.

На втором месте оказалась Ленинградская область вкупе с Санкт-Петербургом, на которые приходится 1,4 млн тонн нефтепродуктов, то есть около четверти от общего объема поставок.

Также глава департамента отметила, что помимо этих регионов большие объемы бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов отгружались в Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Ярославскую области.