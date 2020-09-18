Москва, , 15:15 — REGNUM Риски возможной неустойчивости восстановления мировой экономики повлияли на решение Банка России сохранить ключевую ставку на неизменном уровне 4,25% годовых. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Возросла волатильность внешних условий. Растут опасения по поводу скорости и устойчивости восстановления мировой экономики, особенно с учётом того, что в последние недели ситуация с пандемией в ряде стран несколько ухудшилась. Усилились и геополитические риски», — заявила Набиуллина.