Москва, , 15:15 — REGNUM Рост в России спроса на иностранную валюту, наблюдаемый в настоящее время, связан с тем, что в периоды кризиса инвесторы, в том числе и непрофессиональные, предпочитают уходить в более стабильные активы — доллар, евро и золото. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.

«Население традиционно покупает прежде всего доллары, даже когда американская валюта обесценивается на мировом рынке. Это связано с тем, что сформировалось психологическое отношение к доллару как устойчивой валюте, несмотря на негативный фон отношений с США, — сказала она. — Снижение ставок по рублевым депозитам, грядущее повышение налога на проценты от значимых вкладов стимулирует рост накоплений в наличной и безналичной валюте. Практически нулевые ставки и комиссии по валютным вкладам и счетам компенсируются ожиданиями роста курса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что наблюдающийся в РФ рост спроса на иностранную валюту может ускорить девальвацию рубля, но гораздо более важным фактором будет снижение мировых цен на нефть.

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