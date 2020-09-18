Москва, 18 сентября 2020, 15:15 — REGNUM Рост в России спроса на иностранную валюту, наблюдаемый в настоящее время, связан с тем, что в периоды кризиса инвесторы, в том числе и непрофессиональные, предпочитают уходить в более стабильные активы — доллар, евро и золото. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что наблюдающийся в РФ рост спроса на иностранную валюту может ускорить девальвацию рубля, но гораздо более важным фактором будет снижение мировых цен на нефть.
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