Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM Нижегородская мэрия не планирует отказываться от троллейбусов в пользу электробусов, поскольку денег на их покупку в бюджете города сейчас не имеется. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

По его словам, город нуждается в обновлении парка электротранспорта, но заменить троллейбусы на более современные электробусы пока нет возможности из-за их высокой стоимости.

«Троллейбусное сообщение остается и мы будем по возможности обновлять подвижной состав», — резюмировал Юрий Шалабаев.