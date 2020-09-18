Москва, , 15:11 — REGNUM Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на решение о сохранении ключевой ставки на неизменном уровне. Об этом 18 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Почему мы приняли такое решение, хотя в базовом прогнозе мы всё ещё видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики? Во-первых, динамика инфляции в последние месяцы складывалась несколько выше, чем мы ожидали. Тут сыграли роль и быстрое восстановление потребительского спроса после периода самоизоляции, и произошедшее в июле-августе ослабление рубля», — заявила Набиуллина.

«По нашей оценке, краткосрочные проинфляционные риски вновь несколько понизились. Дезинфляционные риски чуть снизились. Но на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают», — указала она.

Напомним, Центральный Банк России 18 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.