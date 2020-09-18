Нижний Новгород, , 15:10 — REGNUM Несмотря на непростые экономические условия, в 2021 году власти Нижегородской области планируют выделить 365 млн рублей в виде субсидий на программу поддержки местных инициатив, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, конкурсный отбор проектов на следующий год начнется в ноябре текущего года.

Также глава региона рассказал о том, что в 2020 году в рамках этой программы в области осуществляется 467 проектов, из которых более 60% в 42 муниципалитетах уже реализовано, а остальные объекты будут введены в строй до конца года.

Никитин поручил главам городских администраций контролировать этот процесс и поддерживать контакт с жителями.

«Люди участвовали в обсуждении проектов, вкладывали собственные средства, поэтому отношение к работам должно быть максимально ответственное. Нельзя обманывать ожидания жителей», — подчеркнул он.