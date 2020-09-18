Москва, , 15:02 — REGNUM Повышение ставки НДФЛ, как предполагается, коснется только тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в месяц. А таковых в России нас совсем немного, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Да и доход в итоге предполагается получить более чем скромный — 60 млрд рублей. По итогам 2019 года поступления в бюджет от НДФЛ составили 81,7 млрд рублей при том, что общие поступления налоговых доходов были равны 838,4 млрд рублей. И это если считать механически — умножая количество тех, кто столько зарабатывает, на дополнительные 2% налога.

Можно не сомневаться, что немалая часть налогоплательщиков такого ранга постараются увести в тень часть своего заработка, опустив его, условно говоря, до 4,999 млн рублей в год (как это делается сейчас лошадиными силами в моторах автомобилей).

Так что экономический эффект от такого решения крайне незначителен. Впрочем, так ли уж велика дополнительная нагрузка в 2% на тех, кто зарабатывает миллионы? Если подсчитать, то тоже совсем необременительна.

Так что, быть может, большинство смирятся с новым НДФЛ и не будут мучиться в поисках оптимизации собственных налогов. Скорее всего, у данной инициативы социальная направленность, а не фискальная.

Люди хотят большей справедливости в распределении доходов. Россиянам активно не нравится, что богатые платят такие же налоги, как малоимущие. И доля справедливости в таком подходе есть.

Повышение НДФЛ на 2% не сделает богатых беднее, но в какой-то мере успокоит бедных — признаки восстановления социальной справедливости налицо», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект, в котором с 1 января 2021 года предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

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