Берлин, , 14:54 — REGNUM Правительство Германии изучает вопрос участия в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ — 2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 18 сентября сообщает Spiegel.

Как пишет издание, германская компания Euler Hermes может инвестировать в строительство €300 млн, а другая химическая компания Linde поможет технологиями сжижения газа.

Вместе с тем источники в правительственных кругах Германии сообщили, что решение по участию в проекте пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ — 2», который реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

Ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял, что «Арктик СПГ — 2» получит внешнее финансирование.

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