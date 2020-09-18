Черкесск, , 14:53 — REGNUM Компании «Курорты Северного Кавказа» выделят дополнительно 1,6 млрд рублей на управление особыми экономическими зонами. Денежные средства планируется выделить из федерального бюджета в 2021 и 2022 годах.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021−2023 годы, пишет ТАСС. Большую часть средств на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в СКФО, планируется направить в 2021 году — 964,8 млн рублей. Еще 677,6 млн рублей будет предоставлено в 2022 году.

Общая сумма средств на развитие туризма на Северном Кавказе в 2021 году запланирована в сумме свыше 9,1 млрд рублей. Еще 8,2 млрд рублей на эти цели планируется направить в 2022 году и 8,6 млрд рублей — в 2023 году.

Напомним, компания «Курорты Северного Кавказа» создана в 2010 году для реализации проекта по созданию туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. За это время компания, 100% акций которых принадлежит государству, получила из федерального бюджета 41,4 млрд рублей. Более 20 млрд рублей из них пошли на создание инфраструктуры особых экономических зон на территории строящихся курортов.