Орел, 18 сентября 2020, 14:52 — REGNUM Главная проблема для выпускников региональных вузов, в том числе в Орловской области — это нехватка рабочих мест, именно в поисках достойной работы с достойной заработной платой уезжают молодые специалисты в крупные города. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского облсовета, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, комментируя инициативу депутата Госдумы Федота Тумусова («Справедливая Россия»).

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904
Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904
«Полмиллиона — это, конечно, лучше, чем ничего. Но проблема не только в финансовой поддержке на первое время. 500 тысяч закончатся очень быстро. Жилье на них не купить. Надо будет жить дальше. Строить карьеру, обустраивать быт, создавать семью. Уровень зарплат в Орловской области, особенно в районах, настолько сильно отличается от уровня зарплат в Москве, которая находится совсем рядом, что переезд все равно окажется более привлекательной перспективой, чем работа на родине за копейки», — отмечает депутат.
«Случается, что просто негде работать с этим высшим образованием в районах. Сетевые магазины у нас — главный работодатель. Безусловно, с чего-то нужно начинать, инициатива Федота Тумусова могла бы стать стартовой точкой для создания благоприятных условий для жизни молодежи в регионах. Но следующий необходимый шаг — развитие экономики в глубинке, выравнивание уровня жизни по стране. Это длительный процесс, но без него проблему не решить», — подчеркнул Перелыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов разработал законопроект, в соответствии с которым выпускникам вузов предложено выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей.