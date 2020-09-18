Уфа, , 14:57 — REGNUM Компания «БашРТС» приступила к подаче тепла в социальные объекты и жилые дома в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города Салавата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, во всех городах присутствия этой ресурсоснабжающей компании стартовал отопительный сезон.

Отмечается, что в первую очередь, тепло подается в социальные учреждения. Отопление в жилых домах включают по заявкам от управляющих компаний в случае технической готовности внутридомовых систем отопления. По заявкам отопление подают и юридическим лицам.

По словам директора ООО «БашРТС» Тимофея Дубровского, с момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева радиаторов отопления в домах может пройти несколько дней.

Сообщается, что с октября в квитанции появится строка «отопление».

Читайте ранее в этом сюжете: Батареи в петербургских домах затеплились, но не везде