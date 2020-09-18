Барнаул, 18 сентября 2020, 14:48 — REGNUM Весьма необычное объявление появилось на сайте госзакупок: Управлению Росгвардии по Алтайскому краю зачем-то понадобилось осуществить работы по поиску прослушивающих устройств в «технических средствах иностранного производства».
Судя по документам, помимо телефонов, компьютеров и ноутбуков, в список подозрительной техники включили чайники, кофемашины, холодильник, микроволновка и даже настенные часы.
Начальная цена контракта составила более 258 тыс. рублей. Заявки принимаются до 24 сентября 2020 г.