Москва, , 14:47 — REGNUM С фискальной (бюджетной) точки зрения повышение в России ставки на сверхдоходы до 15% нельзя считать существенным фактором в силу того, что дополнительные доходы, по оценкам Минфина РФ, составят порядка 60 млрд рублей, что в пределах 1,5% от общего объема годового НДФЛ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

«О существенном влиянии на экономику введения повышенной ставки на сверхдоходы говорить не приходится, — сказал он. — В большей мере предлагаемая мера основывается скорее на социальных предпосылках возложения на богатых людей дополнительной социальной ответственности за развитие нашего общества. При этом предлагаемый инструмент следует рассматривать не с точки зрения прогрессии шкалы. Скорее это внедрение двух плоских шкал. Полноценная прогрессия в НДФЛ на сегодня по-прежнему не стоит в повестке в силу ряда объективных причин».

Как пояснил Засько, наиболее актуальной темой в сфере реформирования НДФЛ является скорее введение в практику стандартного налогового вычета, позволившего бы вывести из-под налогообложения граждан с невысокими доходами, нежели практика прогрессии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ призвали снова ввести плоскую шкалу налогообложения.

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