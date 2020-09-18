Мапуту, , 14:50 — REGNUM Рыбохозяйственный сектор Мозамбика теряет около $60 млн ежегодно из-за незаконной рыбной ловли. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление министра рыболовства Мозамбика.

«Подобная ситуация складывается из-за тайного промысла, который осуществляется в основном на иностранных судах», — заявила министр рыболовства Августа Майта.

Она добавила, что большинство лодок, которые были задержаны за осуществление незаконной рыбной ловли, были зарегистрированы в таких странах, как Панама и Сейшельские острова.

Майта рассказала, что в следующем году начнет действовать спутниковый блок для мониторинга рыболовной деятельности в Южной Африке, который должен сократить долю незаконного промысла.