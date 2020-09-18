Москва, 18 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Конечно, введение санкций против России из-за дела Навального нанесет ущерб, но значимость его будет зависеть от позиции стран Евросоюза, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая, комментируя резолюцию Европарламента.
Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
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