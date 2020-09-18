Москва, , 14:46 — REGNUM Конечно, введение санкций против России из-за дела Навального нанесет ущерб, но значимость его будет зависеть от позиции стран Евросоюза, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая, комментируя резолюцию Европарламента.

«Среди пунктов резолюции Европарламента — создание механизма поиска и заморозки на территории ЕС активов, принадлежащих фигурантам расследований ФБК, а также остановка строительства «Северного потока — 2».

Для России это увеличивает риски завершения реализации проекта «Северный поток — 2», однако резолюция носит рекомендательный характер.

Решение будет зависеть от консолидированной позиции европейских государств, а она пока не определена», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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