Чебоксары, , 14:43 — REGNUM В Чувашии «продолжается разное толкование нормативных актов с региональным оператором» по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции глава УФАС Чувашии Валерий Котеев.

Говоря о наиболее резонансных делах, руководитель ведомства выделил работу по антимонопольному регулированию «мусорного» рынка и деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

«Республика одной из первых среди регионов начала внедрять новую систему сбора, транспортировки и утилизации мусора. Как первые, наверное, столкнулись с теми ошибками, которые всегда могут появиться у тех, кто идёт впереди. Очень хорошо, когда их можно предугадать, но не всегда это возможно. У нас сейчас продолжается разное толкование нормативных актов с региональным оператором. Мы хотим добиться чёткой, справедливой работы как оператора, так и оплаты со стороны потребителей этих услуг», — сказал Валерий Котеев.

Конкретизируя проблематику, глава УФАС, в частности, обратил внимание на начисления за сбор и вывод мусора для юридических лиц. По его словам, ведомство «борется с выбором способа учёта мусора», так как законодатель предусмотрел как нормативный учёт ТКО, так и исходя из фактического объёма.

«Большая часть юридических лиц может обеспечивать учёт создаваемого мусора и соответственно хотят [те, кто к нам обращается], чтобы у них был фактический учёт мусора, сколько вывезено. И действительно, когда, например, мусор вывозится раз в неделю, а по нормативу платишь, будто мусор вывозится ежедневно, — это несправедливость», — пояснил Валерий Котеев, отметив, что ведомство по данным фактам вынесло «несколько решений» в пользу юридических лиц.

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Ранее разбирательства касались процедуры определения стоимости сбора и транспортировки ТКО. Рассматривается также ряд других дел.

По словам руководителя антимонопольной службы Чувашии, в ряде других регионов сейчас сталкиваются с теми проблемами на «мусорном» рынке, «которые мы пережили».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора обществу «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. В апреле 2018 года между регоператором и минстроем республики заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.

Напомним, региональный оператор отвечает за весь цикл обращения с отходами.