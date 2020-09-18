Чебоксары, 18 сентября 2020, 14:43 — REGNUM В Чувашии «продолжается разное толкование нормативных актов с региональным оператором» по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции глава УФАС Чувашии Валерий Котеев.
Говоря о наиболее резонансных делах, руководитель ведомства выделил работу по антимонопольному регулированию «мусорного» рынка и деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
Конкретизируя проблематику, глава УФАС, в частности, обратил внимание на начисления за сбор и вывод мусора для юридических лиц. По его словам, ведомство «борется с выбором способа учёта мусора», так как законодатель предусмотрел как нормативный учёт ТКО, так и исходя из фактического объёма.
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Ранее разбирательства касались процедуры определения стоимости сбора и транспортировки ТКО. Рассматривается также ряд других дел.
По словам руководителя антимонопольной службы Чувашии, в ряде других регионов сейчас сталкиваются с теми проблемами на «мусорном» рынке, «которые мы пережили».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора обществу «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. В апреле 2018 года между регоператором и минстроем республики заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.
Напомним, региональный оператор отвечает за весь цикл обращения с отходами.