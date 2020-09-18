, 14:49 — REGNUM Оживление экономики в России после смягчения санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса, происходит быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщает 18 сентября Банк России по итогам заседания совета директоров.

«Во II квартале ВВП сократился на 8,0% в годовом сопоставлении, что несколько меньше, чем предполагалось ранее», — отмечает регулятор.

Заметнее всего оживляются секторы, ориентированные на внутренний потребительский спрос. При этом слабый внешний спрос пока сдерживает экономическую динамику. За первым этапом восстановительного роста последует более плавное повышение экономической активности, пояснили в ЦБ.

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