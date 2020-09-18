Ижевск, , 14:42 — REGNUM В Удмуртии валовой сбор зерна по состоянию на 18 сентября достиг 665 тыс. тонн. В прошлом году на указанную дату было намолочено на 122,9 тыс. тонн меньше, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Урожай зерновых и зернобобовых культур собран на площади 302 тыс. гектаров, осталось завершить уборку урожая на 2% площадей или на 14,3 тыс. гектаров.

Полностью завершили сбор зерна девять районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава профильного ведомства Ольга Абрамова говорила, по итогам текущей уборочной кампании валовой сбор зерна ожидают на уровне 661 тыс. тонн. При этом по итогам прошлого года сбор зерновых составил 626 тыс. тонн.

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