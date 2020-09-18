Тюмень, , 14:42 — REGNUM Мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о старте отопительного периода. Об этом сообщает горком по связям с общественностью и СМИ.

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Датой начала пуска тепла определено 24 сентября. Впрочем, по данным мэрии, тепло уже есть в 112 детских садах, 43 школах, а также в учреждениях дополнительного образования. Правда, если последние находятся на площадях жилых домов и отапливаются от внутридомовой системы, то у них потеплеет лишь с подключением всего дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 17 сентября паспорта готовности к зиме получили около 99% управляющих компаний Тюмени, что позволило мэру подписать постановление о пуске тепла.

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