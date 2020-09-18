Москва, , 14:35 — REGNUM Повышение ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% в отношении лиц с доходом свыше 5 млн рублей в год представляется уместным, назревшим и обоснованным, исходя из нескольких причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско — правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова.

«Во-первых, бюджет получит дополнительно по официальным данным почти 60 млрд рублей.

Во-вторых обозначено направление использования этих средств. А именно, заявлено, что средства, полученные от таких налоговых поступлений, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Данная мера поможет государству справиться с рядом социальных задач, нуждающихся в срочном решении. В зарубежных странах успешно применяется такой подход к налогообложению.

Стоит отметить, что в основе использования указанных приемов налогообложения находится в том числе и принцип социальной справедливости.

Можно сказать, что это первый шаг на пути к внедрению прогрессивной системы налогооблажения», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц с 13% до 15% с 1 января 2021 года.

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