Москва, , 14:35 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery провел рестайлинг премиального кроссовера Exeed TXL перед его премьерой в России. Об этом 18 сентября сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Внешне авто получило незначительные косметические изменения. Среди них новые бамперы и модернизированная решётка радиатора, получившая другую форму. А вот интерьер был модернизирован существенно. В салоне авто имеются два 16-дюймовых сенсорных дисплея для «приборки» и для мультимедийного комплекса. Кроме того, автопроизводители установили в машину сенсорный блок управления климат-контролем.

В движение автомобиль приводится 1,6-литровым турбированным двигателем объёмом 197 «лошадей» (290 Нм), который сочетается с 7-скоростным «роботом». Привод у Exeed TXL может быть как передним, так и полным.

Напомним, в начале сентября 2020 года в России на 10 — 20 тыс. рублей подорожали кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8.

Читайте также: Названы сроки появления нового Chery Tiggo 8 в России