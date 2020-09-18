Москва, , 14:40 — REGNUM Годовая инфляция в России по состоянию на 14 сентября 2020 года составила около 3,7%. Об этом сообщает 18 сентября Банк России по итогам заседания совета директоров.

Регулятор отмечает, что в июле годовая инфляция составляла 3,4%, в августе — 3,6%. По прогнозу ЦБ, в 2020 году годовая инфляция составила от 3,7 до 4,2%, в 2021 году — от 3,5 до 4,0% и в дальнейшем будет находиться возле 4%.

Темпы роста цен несколько превысили ожидания ЦБ из-за активного восстановления спроса после периода карантинных ограничений и ослабления рубля. В динамике потребительских цен присутствует неоднородность из-за неравномерного восстановления активности в разных секторах экономики.

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