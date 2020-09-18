Москва, 18 сентября 2020, 14:28 — REGNUM Если в осенний период 2020 года не будет так называемой второй волны, то уже к ноябрю в России начнется рост потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.
Как подчеркнул экономист, стабилизация и развитие рынка потребкредитов, с одной стороны, обеспечивает доступность для граждан более широкого ассортимента продукции, а с другой стороны, за счет роста спроса развивается экономика торговли и соответственно налоговые доходы бюджета.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Засько заявил, что проблема микрозаймов приобретает в России глобальный масштаб, и ни к чему хорошему в социальном плане это не приведет.
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