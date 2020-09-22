Москва, , 07:51 — REGNUM Эксперты Deutsche Bank предсказывают в обозримом будущем переход от глобализации к «эпохе мирового беспорядка». Что это за эпоха и насколько наступающий беспорядок может быть управляем и рукотворен, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Здание Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне Volker Kannacher

Беспорядок и новая холодная война вещи с трудом совместимые, а в противостоянии Китая и США тот, кто допустит беспорядок в своем лагере, тем самым значительно увеличит шансы своего оппонента на победу в гонке за мировым лидерством. Так происходящее видится с точки зрения самой элементарной логики, и все же беспорядок и «творческий хаос» вполне могут в ближайшем будущем занять свое место среди стратегий и методов воздействия на мировую ситуацию.

Недаром рассуждать о таких возможностях взялась рабочая группа стратегов именно Deutsche Bank, который и сам по себе к управлению мировой экономикой имеет совсем не косвенное отношение. По существу же предполагается стратегическая инновация, которая через игру с увеличением «значимых» характеристик может вводить в мировые процессы все большее число воздействующих событий. А кто вводит, тот по определению опережает того, кто вынужден лишь изыскивать способы реакции на вводимое, не так ли?

Читайте статью Владимира Павленко «Откуда «стратеги» Deutsche Bank скомпилировали идею вселенского хаоса?».