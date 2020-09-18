Москва, , 14:21 — REGNUM На сегодняшнем заседании Совет директоров Банка России просто не стал рисковать, учитывая негативный внешний фон, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Также регулятор учитывал события, которые невозможно было прогнозировать: беспорядки в Белоруссии после избрания президентом республики Александра Лукашенко и абсурдная угроза санкций США и Евросоюза из-за недоказанного «покушения» на жизнь оппозиционера Навального.

Санкционная риторика оказывает давление на рубль, что, вероятно, побудило руководителей ЦБ РФ временно приостановить смягчение денежно-кредитной политики.

Однако к концу года, когда санкционная угроза перестанет оказывать такое негативное воздействие на рубль, очень вероятно, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 4%.

Валютный рынок, видимо, одобрил это решение, отреагировав укреплением рубля к доллару и евро.

На следующей неделе ожидается курс доллара в интервале 74,50−76 руб. и курс евро в коридоре 88−89,50 руб.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России 18 сентября принял ожидаемое решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне в 4,25%.

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