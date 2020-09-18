Москва, , 14:18 — REGNUM Проблема микрозаймов приобретает в России глобальный масштаб, и ни к чему хорошему в социальном плане это не приведет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в РФ банки с января по август выдали на 27,1% потребительских кредитов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Ключевым фактором выступила, конечно, пандемия. О каком потребительском кредитовании можно вести речь, когда длительное время фактически был закрыт доступ к потребительскому рынку? — сказал Засько. — Немаловажную роль в сокращении потребкредитов сыграло ужесточение банками контроля за выдачей этих кредитов, что, безусловно, абсолютно правильное решение. Однако очищение рынка потребительского кредита от заемщиков с сомнительными доходами привело в свою очередь к росту микрозаймов, вследствие чего в целом закредитованность населения остается чрезмерно высокой. Причем социально взрывоопасна ситуация с закредитованностью именно в секторе микрозаймов».

Как подчеркнул экономист, основным потребителем потребительских кредитов является фактически так называемый средний класс с определенными подтвержденными доходами, в то время как на уровне микрозаймов кредитование происходит без такого подтверждения.

«То есть к микрозаймам обращаются тогда, когда в силу отсутствия должных доходов не могут рассчитывать на кредит от крупного банка, — сказал Засько. — И эта проблема приобретает глобальный масштаб. Нередки случаи взятия одного микрозайма для погашения другого. Подобная пирамида ни к чему хорошему в социальном плане не приведет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что количество выданных в РФ кредитов будет расти, но менее интенсивными темпами.