Сеул, , 14:22 — REGNUM Этим летом 251 пляж Южной Кореи посетили 26,8 млн человек, что на 60,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

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Согласно опубликованным данным, 21 крупнейший пляж в стране, среди которых пляж Хэундэ в Пусане и Сокчхо в провинции Канвондо, посетили 21,1 млн человек, что на 63,8% меньше, чем год назад.

Посещение пляжей с проходимостью 50 тыс. — 300 тыс. человек также сократилась на 49,6%, а с проходимостью менее 50 тыс. человек — на 16,3%.

Отмечается, что на 13 пляжах в этом году применялась система предварительного бронирования. Ею воспользовались 29,1% отдыхающих.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса на пляжах Южной Кореи запретили распитие алкогольных напитков, ввели обязательное измерение температуры при входе и учёт всех отдыхающих.