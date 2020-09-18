Нижний Новгород, , 14:13 — REGNUM В нижегородской области с начала года около 18,5 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Саносян.

Он уточнил, что для таких граждан предусмотрены особые меры поддержки, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

«В числе федеральных мер поддержки — программа «1764» — это льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых», — отметил Саносян и добавил, что кредиты по этой программе предоставляют более 20 банков.

С начала пандемии для самозанятых были введены субсидии на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг и части затрат на оплату труда при выполнении социально значимых работ.

Также разработан региональный льготный микрозаем «Антикризис» под 1%-6% годовых, который выдает «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области».

Как сообщало ИА REGNUM, более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года), подсчитали в ФНС (Федеральной налоговой службе). Сумма уплаченных ими налогов за тот же период составила 3,5 млрд рублей. Налог на профессиональный доход с 1 июля 2020 года распространен на всю Россию.