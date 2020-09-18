Елабуга, Татария, , 14:20 — REGNUM Автокомпания Aurus планирует отправить клиентам первые модели Senat елабужской сборки в мае 2021 года, заявил генеральный директор компании Адиль Ширинов на встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарии.

На встрече глава Татарии и гендиректор компании Aurus обсудили готовность завода к запуску массового производства Aurus Senat в ОЭЗ «Алабуга».

Ширинов сообщил, что на данный момент на елабужском заводе идёт подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки Senat. Он добавил, что отдел кадров предприятия уже ведёт работу по набор специалистов. Все те, кто будет принят на работу, в дальнейшем пройдут обучение, добавил он.

Генеральный директор ООО «Аурус» отметил, что организация процесса запуска производства пройдет в рамках утвержденного плана.

Напомним, в августе 2020 года Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) запатентовал экстерьер мотоцикла Aurus. При этом несмотря на то, что НАМИ является патентообладателем байка, разрабатывает мотоцикл концерн «Калашников».

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