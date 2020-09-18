Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Грузия стала одной первых стран в регионе, где начала восстанавливаться экономика, пострадавшая в период пандемии. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 18 сентября сделала министр экономики Грузии Натия Турнава, выступая перед депутатами парламента страны.

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Она отметила, что Грузия не изолирована от мировой экономики, а потому глобальные проблемы, начавшиеся из-за пандемии коронавируса, стали причиной экономического кризиса в стране.

«У нашей экономики довольно серьезные проблемы, но Грузия одна из первых в регионе, где есть признаки оздоровления экономики. Не все так хорошо, перед нами стоит большая проблема, но уже есть первые признаки восстановления», — сказала Турнава.

По мнению министра, добиться скорейшего восстановления экономики грузинскому правительству удалось благодаря быстрым и точным действиям по профилактике распространения коронавируса. Это позволило государству перейти к этапу сосуществования с пандемией, не останавливая деятельность предприятий.

Стоит отметить, что в Грузии представители властей с 17 сентября стали выступать с заявлениями, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, масштабных и строгих ограничений в стране не будет.

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