Москва, , 14:07 — REGNUM Налоговая политика правительства РФ не предполагает роста налоговой нагрузки на экономику в целом при точечном купировании отдельных проблемных вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

«Принятые весной меры господдержки во многом касались именно налоговой сферы. Уже тогда мы получили сигнал, что правительство РФ не собирается восполнять выпавшие бюджетные доходы за счет дополнительных налоговых изъятий, — отметил он. — А как самые значимые, пожалуй, стоит отметить два момента. Первое — это двукратное снижение ставки страховых взносов для субъектов МСП и инициатива президента в части введения повышенного налога на доходы свыше 5 млн рублей в год. Второе — реализована давно назревшая реформа снижения налоговой нагрузки на МСП, и именно снижение страховых взносов является действительно эффективной налоговой мерой поддержки малого предпринимательства».

Что касается повышения ставки НДФЛ до 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год, то, как подчеркнул Засько, в данном случае следует исходить скорее из социальной составляющей данного решения, а отнюдь не из фискальной.

«Важно отметить, что ключевым фактором роста налоговых поступлений должен выступить тренд последних лет на обеление экономики, в том числе и за счет вывода из тени доходов граждан, — пояснил экономист. — Кстати, немалую роль в обелении уже сыграл и будет только усиливать свою роль механизм маркировки товаров. Идет объективная корректировка налоговой нагрузки: снижение с огромного числа по субъектам МСП и незначительное увеличение по сырьевому сектору и оффшорным компаниям наряду с обелением экономики».

Также Засько подчеркнул, что раздающиеся порой радикальные предложения по отмене отдельных налогов (транспортного в частности) и иные инициативы в подобном русле следует рассматривать как исключительный, безосновательный популизм.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Любовь Чайковская заявила, что увеличение налоговой нагрузки на обычный бизнес — это просто опосредованное снижение социальной защищённости большинства населения России.

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