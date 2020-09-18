Москва, , 14:00 — REGNUM Решение ЦБ РФ оставить ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 4,25%, было ожидаемым. Как и причина, по которой это было сделано, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Из заявления Банка России следует, что в последние месяцы темпы роста цен, то есть инфляция, оказались выше чем ожидал Банка России.

Причинами ускорения инфляции стали рост валютного курса, в частности, из-за усиления санкционных рисков, распродажи иностранными инвесторами ОФЗ, вследствие падения реальной доходности, а также проводимой кредитно-денежной политикой самого ЦБ РФ.

На рубль данное решение никакого эффекта не оказало. Во-первых, из-за полного совпадения ожиданий с фактическим решением. То есть рынки ожидали, что ЦБ РФ оставит ставку на прежнем уровне.

Во-вторых, в большей мере сейчас взгляд инвесторов сконцентрировано на геополитических рисках, которые временно отошли на второй план, поэтому волатильность снизилась.

Технически валютная пара доллар/рубль находится в восходящем тренде, поэтому основной целью является рост к 76,59 и выше. В свою очередь первым сигналом к смене восходящей июньской тенденции станет — пробой уровня 73,36», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Банк России готовится к манёвру — все новости о ключевой ставке и планах ЦБ»

Читайте также: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%