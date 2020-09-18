Подгорица, , 13:53 — REGNUM За время эпидемии в Черногории с апреля по июнь цены на квартиры в новостройке и коммерческие продажи упали примерно семь процентов, сообщает статистике статистическое управление Monstat.

По данным ведомства, данные о количестве проданных квартир считаются конфиденциальными и не могут их разглашать. По неофициальной информации, продажи квартир сократились вдвое, и в большинстве своем это сделки, о которых договаривались ранее.

За эти три месяца было выдано 93 разрешения на строительство жилья, из которых 47 физическим лицам и 46 строительным компаниям. Всего по этим разрешениям будет построено 876 квартир. За аналогичный период прошлого года было выдано 50 разрешений на строительство в общей сложности на строительство 274 квартир.

Цена квартир в новостройке и коммерческой продаже во втором квартале составила 1119 евро, что является средним показателем по Черногории. За аналогичный период прошлого года цена составляла 1206 евро, то есть падение цен составляет семь процентов.

Коммерческая цена новых квартир в Подгорице сейчас составляла 1153 евро за квадратный метр, тогда как в прошлом году она составляла 1204 евро, то есть падение цен составляет 4,3 процента.