Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Объем ВВП Грузии во втором квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократился на 12,3% и составил 11 млрд лари (около $3,4 млрд по курсу). Об этом говорится в отчете, который 18 сентября опубликовала Национальная служба статистики (Грузстат).

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По последним данным, в Грузии доля ВВП на душу населения, по сравнению с прошлогодними показателями, снизилась на 214 лари (около $63 по курсу) и достигла 3016 лари (около $940 по курсу).

В отчете говорится, что сильнее всего сокращение производства было зафиксировано в отрасли гостиничного бизнеса и общепита. Там оно упало ровно на 40%. В строительстве сокращение было на 24,5%, в сфере транспортировки и логистики — на 22,6%.

Стоит отметить, что власти Грузии на протяжении последних лет сделали туризм одним из основных секторов экономики. Он оказался самым уязвимым, когда началась пандемия. Поскольку многие владельцы предприятий вкладывались в расширение и строили новые гостиницы, то заморозка этих объектов из-за отсутствия средств сказалась и на строительной отрасли.

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