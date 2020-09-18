Москва, , 13:54 — REGNUM Японская компания Nissan запатентовала в России часть экстерьера хэтчбека Datsun redi-Go. Изображения переднего бампера модели размещены в базе Федерального института промышленной собственности.

Компания Nissan могла оформить патент с целью защитить свои интеллектуальные права, поскольку в конце мая 2020 года автопроизводитель принял решение о прекращении выпуска машин Datsun в России согласно плану по реструктуризации бизнеса, а поставки данных моделей закончатся в марте 2021 года.

Указанный в патентных документах бампер принадлежит недавно модернизированному хэтчбеку Datsun redi-Go, который в Индии продается с мотором на 0,8 и 1,0 л производительностью 54 и 68 л. с.

Напомним, стоимость Datsun redi-Go на авторынке Индии составляет 283 000 рупий (289 000 рублей).

Читайте также: Volkswagen запатентовал в России дизайн минивэна Viloran